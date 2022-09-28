إسرائيل: شاكيد تطالب وزير الأمن بطرد أبناء عائلة منفذ عملية دهس أدت لمقتل 4 جنود عام 2017

ابناء العائلة السبعة من جبل المكبر أصدرت شاكيد قرار بسحب مكانتهم القانونية

أعلنت وزيرة الداخلية آييلت شاكيد اليوم عن خطوة تشكل سابقة والتي ستعمل خلالها على طرد عائلات منفذي العمليات. وتوجهت شاكيد اليوم بطلب إلى وزير الداخلية عومر بارليف، بطلب طرد أقرباء عائلة فادي قنبر منفذ عملية الدهس في "أرمون هنتسيف" في مدينة القدس عام 2017 والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين. جاء هذا بعد أن أصدرت أوامراها بسحب مكانة إقامتهم القانونية فورا، بعد موافقة محكمة الاستئناف على القرار.

أبناء العائلة السبعة من بلدة جبل المكبر والذين سحبت مكانة إقامتهم القانونية لا يوجد لديهم حجة قانونية لمكوثهم في إسرائيل، وطالما أنهم موجودون على أراضيها الآن ، هم عمليا مقيمين غير شرعيين- ويجب إبعادهم بموجب قانون "الدخول إلى إسرائيل". في حين أن هذه الأمور تنطبق على كل مقيم غير شرعي، ترى شاكيد أنه في هذه الحالة توجد أهمية خاصة لإبعادهم بشكل فوري، من أجل تحقيق هدف قرارها وقرار المحكمة-لردع مهاجمين محتملين من تنفيذ عمليات مماثلة.

المسؤولية التنفيذية على إبعاد المقيمين الغير شرعيين ، سكان الضفة الغربية، ملقاة على كاهل الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود. ولذلك توجهت الوزيرة شاكيد إلى وزير الأمن المسؤول عن القوات الأمنية، حتى يمارس صاحياته لطرد أقارب منفذ عملية الدهس، بشكل فوري.