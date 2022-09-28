اسم "أبيجيل" و"محمد" أكثر الأسماء شيوعا لحديثي الولادة في إسرائيل

بخصوص أسماء الأولاد، استحوذ اسم "محمد" على أسماء المواليد الجدد حيث سمي 1949 طفل به

كشفت سلطة السكان والهجرة في إسرائيل، أن اسم "أبيجيل" للفتيات واسم "محمد" للأولاد، تصدر المراكز الأولى لأكثر للمواليد الجدد في إسرائيل، خلال عام 2022.

وبحسب الإحصائيات، فقد تم تسمية 993 فتاة بإسم "أبيجيل" هذا العام، من بينهم 976 من العائلات اليهودية، فيما احتل اسم "مريم" ثاني أكثر الأسماء شعبية حيث سميت به 970 فتاة في إسرائيل، وفي المرتبة الثالثة اسم "تمار" التي تم تسجيله 943 مرة.

وتلي هذه الأسماء : يائيل (797) ، نوا (740) ، سارة (739) ، ميا (733) ، أديل (657) وليا (655). وفي العائلات اليهودية، كانت الأسماء العشر الأكثر انتشارًا هي: أبيجيل ، وتمار ، وياعيل ، ونوعا ، وأديل ، وميا ، وسارة ، وليبي ، وهيلا ، وليا.

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وبخصوص أسماء الأولاد، استحوذ اسم "محمد" على أسماء المواليد الجدد حيث سمي 1949 طفل به، ويليه آدم 1364 طفل، ويوسف 1294 طفل، وديفيد 1119 ، وآرييل 1053 ، وعمر 1039 ، ولافي 864 ، ودانيال 828 ، ورافائيل 779 ، وأوري 774.