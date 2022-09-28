الجيش الإسرائيلي يعتقل مشتبها سبح من غزة تجاه الحدود البحرية مع إسرائيل

ويشار الى أن سلاح البحرية الإسرائيلية استكمل العام الماضي نشر شبكة أجهزة الاستشعار تحت البحر

رصدت أجهزة مراقبة الجيش الإسرائيلي الليلة مشتبها سبح باتجاه الحدود البحرية مع إسرائيل من قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :"إن سفنا بحرية اتجهت نحو موقع تواجده، ومقاتلي الجيش الإسرائيلي اعتقلوا مشتبها لا يحمل سلاح".

ويشار الى سلاح البحرية الإسرائيلية استكمل العام الماضي نشر شبكة من إجهزة الاستشغار في قاع البحر، والقادرة على تمييز تحركات الغواصين والسباحين الذين يصلون من قطاع غزة وفورا تطلق إنذارات حول ذلك.

النظام قيد التشغيل بالفعل، لكن يتم تحديثه بشكل متواصل بعد زيارات ميدانية لها، هذا بالإضافة الى العائق البحري الجديد على كاسر الأمواج على الحدود البحرية مع قطاع غزة والذي انتهى بناءه العام الماضي.