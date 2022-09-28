الإمارات: توثيق أول عقد زواج مدني لزوجين إسرائيليين في محكمة أبوظبي

يخطط الزوجان الآن للانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة وتكوين أسرة هناك

أفادت وسائل إعلام إماراتية، أن محكمة أبوظبي شهدت الإثنين المنصرم، توثيق أول عقد زواج بين زوجين يحملان الجنسية الإسرائيلية.

وتوجه إيتامار بركات، وعروسه نوغاه ميروز ميوني، إلى الإمارات في عطلة نهاية الأسبوع للتحضير للحفل، ويعتبر الزوجان البالغان من العمر 26 عامًا هما أول زوجين إسرائيليين تقدموا بطلب للزواج المدني في أبو ظبي.

وبعد أن كان الإسرائيليين العلمانيين يسافرون عادةً إلى قبرص أو جزر المالديف لتوثيق عقد الزواج، فقد تصبح العاصمة الإماراتية بديلاً حيث من المتوقع أن تعرف المزيد من الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل وأبو ظبي.

وفي هذا السياق، قال الزوج إيتامار بركات، الذي يعمل في شركة تكنولوجيا بإسرائيل٬ في تصريح له لصحيفة The National "نحن نتبع حياة علمانية وفي إسرائيل، ليس لدينا خيار الزواج المدني"، فيما قالت زوجته "نحن لا نتبع أي طائفة دينية ونريد أن تكون المراسم قريبة من حياتنا قدر الإمكان".

وأضافت زوجته للصحفيين "أنا لست شخصا متدينا ولكن اليوم هو رأس السنة اليهودية وهو تاريخ رائع - يسعدنا أن يبدأ زواجنا مع بداية العام الجديد"، مؤكدة : "أعرف أن العديد من الإسرائيليين يسعون للزواج المدني في جميع أنحاء العالم. إنهم ينظرون إلى قبرص وجزر المالديف، لكن أبو ظبي رحلة قصيرة ووجهة جميلة لذلك أنا متأكد من أن الكثير سيقومون بها".

ويخطط الزوجان الآن للانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة وتكوين أسرة هناك.

وكان الروجان قد تقدما في الشهر الماضي، بطلب للحصول على زواج مدني عبر الإنترنت وحصلا على التاريخ الذي يتزامن مع رأس السنة اليهودية الجديدة.

بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، يرغب أكثر من 70 في المائة من الناخبين الإسرائيليين العلمانيين من حزبهم أن يضغط من أجل إضفاء الشرعية على الزواج المدني قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك ، تعارض الأحزاب السياسية الأرثوذكسية بشدة الإصلاح.