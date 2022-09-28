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  • رئيس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية: "إيران لا تلتزم بتعهداتها بشأن الملف النووي الإيراني"

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية: "إيران لا تلتزم بتعهداتها بشأن الملف النووي الإيراني"

i24NEWS

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The flag of the International Atomic Energy Agency (IAEA) flutters in front of the IAEA building in Vienna on July 10, 2019.
Alex Halada/AFPThe flag of the International Atomic Energy Agency (IAEA) flutters in front of the IAEA building in Vienna on July 10, 2019.

تطرق رئيس هيئة الطاقة الذرية إلى سوريا التي أنشأت مفاعلا نوويا سريا، مؤكدا أنها "لا تفي بتعهداتها"

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، موشيه إدري، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تلتزم بتعهداتها بشأن الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى "عدم تعاونها المتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملفات المفتوحة".

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وأصر موشيه إدري، في كلمة له في المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد في فيينا، على "تعاون إسرائيل الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات السلامة والأمن والتطبيقات النووية".

وشدد موشيه إدري، أن على دول الشرق الأوسط ولا سيما الدول الموقعة "اتفاقيات إبراهيم" إلى تعزيز التعاون إزاء تحديات السلامة والأمن في المجال النووي.

وفي نفس السياق، تطرق رئيس هيئة الطاقة الذرية إلى سوريا التي أنشأت مفاعلا نوويا سريا، مؤكدا أنها "لا تفي بتعهداتها"، كما أدان "التهديدات التي تم اطلاقها من قبل التنظيمات المتطرفة لضرب مراكز الأبحاث النووية في إسرائيل".

وينعقد المؤتمر العام السنوي 66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2022.

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