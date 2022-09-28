إمبراطورة إيران السابقة تصف المتظاهرات بـ"الشجاعات"

هناك احتمال لضرب الاستقرار في إيران إذ"لم تكن في السابق حركة مثل هذه" استقطبت هذا القدر من الدعم العالمي

وصفت إمبراطورة إيران السابقة فرح ديبا بهلوي النساء المحتجات على النظام الإيراني بـ "الشجاعات" في مقابلة مع مراسل i24NEWS الدبلوماسي الكبير كريستيان مالارد بثت يوم الثلاثاء في برنامجه "Malard at Large".

اندلعت الاحتجاجات الأخيرة في إيران على إثر وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا والتي يبدو أنها قُتلت على أيدي السلطات الإيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

وأعربت بهلوي، خلال المقابلة التي أجرتها من منزلها في باريس بفرنسا، عن تعازيها لأسرة أميني وعائلات عشرات المتظاهرين الذين قُتلوا في التظاهرات ضد النظام بعد الحادث.

وقالت: "هذا غير مقبول"، وحثت على الإطاحة بالنظام.

في شباط/ فبراير من هذا العام، احتفلت إيران بمرور 43 عامًا على الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بزوج بهلوي الراحل عن السلطة بوصفه الشاه محمد رضا بهلوي.

"الانتقال من كورش الكبير إلى الخميني - هذا أمر لا يمكن تصوره."

وردا على سؤال مالارد عما إذا كان هناك احتمال لزعزعة الاستقرار، قالت بهلوي إن ذلك ممكن، لأنه "لم تكن في السابق حركة مثل هذه" استقطبت هذا القدر من الدعم العالمي.

كما تحدث ابنها، ولي العهد الإيراني المنفي، رضا بهلوي، إلى مالارد، قائلاً إنه يدعم حكومة منتخبة ديمقراطياً مع فصل الدين عن الدولة لقيادة البلاد.