الأمير المنفي: ادعموا الشعب الإيراني في معركته لإسقاط النظام

حث على مساعدة العناصر المناهضة للنظام داخل المجتمع الإيراني بدلاً من الصراع العسكري المباشر

دعا ولي العهد الإيراني المنفي، رضا بهلوي، الغرب إلى دعم الشعب الإيراني في الإطاحة بالنظام في طهران خلال مقابلة مع مراسل i24NEWS الدبلوماسي الكبير كريستيان مالارد بثت الثلاثاء في برنامجه "مالارد بالعريض".

وقال بهلوي "يجب تخصيص الموارد لدعم الشعب الإيراني من أجل التخلص من هذا النظام". وحث على مساعدة العناصر المناهضة للنظام داخل المجتمع الإيراني بدلاً من الصراع العسكري المباشر، مضيفًا أنه يدعم حكومة منتخبة ديمقراطيًا مع فصل الدين عن الدولة لقيادة البلاد.

واتهم بهلوي نظام آية الله في إيران باستخدام "الابتزاز النووي" لشق طريقه في محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وأضاف أن الاتفاق الذي تم توقيعه حديثًا سيكون "أسوأ" من الاتفاق الموقع في عام 2015.

وقال بهلوي "النظام الإيراني لديه القدرة والتكنولوجيا والمواد لصنع قنبلة". كانت المشكلة الأكبر دائمًا وما زالت على حالها: وضع الإصبع على الزناد. وعلى هذا النحو، فمن الواضح أن هذا النظام يمثل تهديدًا ".

اتهم نجل شاه إيران الأخير، محمد رضا، قادة إيران الحاليين باستخدام التهديد بقنبلة نووية كوسيلة ضغط لتصدير التطرف خارج حدودها، بما في ذلك سوريا والقرن الأفريقي.

أدى فشل الاتفاق النووي الإيراني الأصلي، خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى "أن يصبح النظام أكثر تطرفاً". وأضاف "أن تكرار نفس الخطأ بعد فوات الأوان هو أسوأ من الخطأ الأول".

وتشهد إيران انتفاضة غير مسبوقة تتقدمها الفتيات والنساء في طهران، حيث خرج المئات إلى الشوارع للاحتجاج على مقتل الشابة مهسا أميني تحت التعذيب وفق الاشتباه، بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك ارتداء الحجاب وفق زعم السلطات.