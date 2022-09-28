البابا فرنسيس يزور البحرين مطلع نوفمبر المقبل

تقع الكنيسة ذات الطراز الحديث على بعد حوالي ميل من مسجد كبير وعلى مرمى حجر من بئر نفط جنوبي البلاد

أعلن الفاتيكان، الأربعاء، أن البابا فرنسيس سيزور البحرين في تشرين الثاني/ نوفمبر، موطن أبرز كنيسة كاثوليكية في شبه الجزيرة العربية.

سيكون فرنسيس، 85 عامًا ، أول بابا يزور الدولة الخليجية ذات الأغلبية المسلمة، وفقًا لأخبار الفاتيكان. وقد صدرت له أوامر من الطبيب بتقليل تحركاته، على إثر إصابته بألم في الركبة أجبره على استخدام كرسي متحرك وإلغاء بعض المناسبات.

سيزور فرنسيس العاصمة المنامة ومدينة العوالي خلال رحلة من 3 إلى 6 تشرين الثاني/ نوفمبر كما سيحضر "منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".

سيتم الكشف في موعد لاحق عن مزيد من التفاصيل حول الزيارة المرتقبة وهي الرحلة الدولية التاسعة والثلاثين لبابوية فرنسيس.

لكن من المرجح أن يزور البابا كاتدرائية سيدة العرب في العوالي، والتي فتحت أبوابها العام الماضي.

تقع الكنيسة ذات الطراز الحديث على بعد حوالي ميل من مسجد كبير وعلى مرمى حجر من بئر نفط في جنوب الولاية. تم بناء الكنيسة لخدمة 80000 كاثوليكي في البلاد أو نحو ذلك، معظمهم من العمال الأسيويين، وفي المقام الأول من الهند والفلبين.

استقبل البابا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الفاتيكان عام 2014. وقال الكرسي الرسولي في ذلك الوقت إن الاثنين ناقشا "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" والمساهمة الإيجابية للمجتمع المسيحي في البلاد.

وتأتي الرحلة في أعقاب رحلة أخرى إلى دولة ذات أغلبية مسلمة، أجراها فرنسيس إلى كازاخستان في وقت سابق من هذا الشهر.