الممثل العالمي أرنولد شوارزنيغر يزور معسكر أوشفيتز لإيصال رسالة "ضد الكراهية"

شوارزنيغر "كنت ابنا لرجل قاتل في الحرب النازية وكان قد التحق بالجيش الألماني، دعونا نحارب التحيز ونضع حدا له"

زار رمز السينما العالمية أرنولد شوارزنيغر ( 75 عاما) موقع المعسكر النازي في أوشفيتز، لإيصال رسالة ضد التحيز والكراهية، حيث التقى بأحد الناجين من المحرقة وابن الناجين، كما التقى بامرأة خضعت، في سن الثالثة، لتجارب الطبيب النازي جوزيف منغيل.

وخلال زيارته عاين نجم هوليود والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا بقايا غرف الغاز التي تشهد على إبادة الألمان لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال أرنولد شوارزنيغر بعد زيارته لموقع معسكر الموت، متحدثا في كنيس يهودي سابق يضم مؤسسة مركز أوشفيتز اليهودي: "إنها قصة يجب أن تبقى حية قصة يجب أن نرويها مرارا وتكرارا"وتابع "كنت ابنا لرجل قاتل في الحرب النازية وكان قد التحق بالجيش الألماني" وأضاف "دعونا نحارب التحيز معا ونضع حدًا له مرة واحدة وإلى الأبد".

ووقف أرنولد شوارزنيغر إلى جانب سيمون بيرغسون، الذي ولد بعد الحرب لأبوين من أوشفيتز، وتحدث عن تاريخ عائلته.

وكانت زيارته للموقع في جنوب بولندا، الذي كان تحت الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، الأولى من نوعها والتي تمثل جزءا من عمله مع مؤسسة مركز أوشفيتز اليهودي، التي تتمثل مهمتها في محاربة الكراهية من خلال التعليم.

وحصل شوارزنيغر في شهر يونيو/تموز المنصرم، على جائزة "محاربة الكراهية" من المؤسسة لموقفه ضد الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث شوارزنيغر، وهو من النمسا، علانية عن والده، جوستاف، الذي كان جنديا نازيا أثناء الحرب، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس/آذار المنصرم، أخبر الروس أنهم كذبوا بشأن الحرب في أوكرانيا واتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالتضحية بالجنود الروس لتحقيق طموحاته، واستحضر شوارزنيغر ذكريات مؤلمة، مثل كيف تم الكذب على والده أثناء القتال، وكيف عاد إلى النمسا معطلا جسديا وعاطفيا بعد إصابته في لينينغراد.

وفي السياق يقدر المؤرخون أن حوالي 1.1 مليون شخص قتلوا في معسكر أوشفيتز خلال الحرب العالمية الثانيةوحوالي مليون منهم من اليهود، وقُتل هناك حوالي 75000 بولندي، إلى جانب الغجر وأسرى الحرب الروس وآخرين.