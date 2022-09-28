إسرائيل: عشرات فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق في منطقتي القدس والجليل الأعلى

قال الضابط المسؤول يوسي دكلو إنه "يتوقع استمرار العمل لساعات طويلة نظرًا للطقس الجاف والرياح"

اندلعت حرائق في عدة مواقع في إسرائيل، الأربعاء. ودفعت سلطة إطفاء الحرائق بـ 29 فرقة إطفاء، إضافة إلى 7 طائرات إطفائية ومروحية من وحدة الإطفائية الجوية لمكافحة الحريق الذي شب في القرية التعاونية مسيلات تصيون في منطقة القدس. ويترقب وصول مزيد من الفرق التعزيزية إلى المكان، على ما جاء في موقع هيئة البث الرسمية كان.

https://twitter.com/i/web/status/1575114320513376259 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي شمال البلاد وتحديدًا، في المنطقة المحيطة بكيبوتس منارا شب حريق آخر، وتوافد إلى المكان أكثر من 35 فرقة إطفائية إضافة إلى طواقم صندوق الكيرين كييمت، والمجلس الإقليمي جاليل عليون (الجليل الأعلى). وأفيد بوجود مركزين للحرائق في كيبوتس منارة والمجلس الإقليمي جاليل عليون، ولم يبلغ عن تهديدات فورية على البلدات.

كما شب حريق آخر في وادي عارة، تكفلت بمعالجته محطة الخضيرة الإقليمية التي ركزت على أربعة مواقع رئيسية تم تحديدها على أنها مركز الحرائق. وقال الضابط المسؤول يوسي دكلو إنه "يتوقع استمرار العمل لساعات طويلة نظرًا للطقس الجاف والرياح".