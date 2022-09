إسرائيل: عشرات فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق في منطقتي القدس والجليل الأعلى

اندلعت حرائق في عدة مواقع في إسرائيل، الأربعاء. ودفعت سلطة إطفاء الحرائق بـ 29 فرقة إطفاء، إضافة إلى 7 طائرات إطفائية ومروحية من وحدة الإطفائية الجوية لمكافحة الحريق الذي شب في القرية التعاونية مسيلات تصيون في منطقة القدس. ويترقب وصول مزيد من الفرق التعزيزية إلى المكان، على ما جاء في موقع هيئة البث الرسمية كان.

