برلمان كوريا الجنوبية يوافق على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل

بعد الاتفاقية ستعفي الاتفاقية أكثر من 95 في المئة من الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية من الرسوم.

بعد موافقة البرلمان في كوريا الجنوبية على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، أمس الثلاثاء، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي الاتفاقية الأولى من نوعها لإسرائيل مع دولة في شرق آسيا، لديها 18 اتفاقية تجارة حرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والصين.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا بربيفائي: "هذه أخبار سارة مهمة لعلاقات إسرائيل مع كوريا الجنوبية، أحد الاقتصادات الرائدة في العالم وشريك تجاري مهم لإسرائيل" وأضافت "سوف يتمتع المصدّرون الإسرائيليون بشروط أسهل وميزة تنافسية، وأتوقع أن يدرك المستوردون الإضافيون الإمكانات ويزيدون الواردات إلى إسرائيل من حيث الكمية والمتنوعة من المنتجات"بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

اتفاقية التجارة الحرة ستكون الأولى لإسرائيل مع دولة في شرق آسيا، كوريا الجنوبية لديها 18 اتفاقية تجارة حرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والصين.

ستعفي الاتفاقية أكثر من 95 في المئة من الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية من الرسوم، مما يجعل إسرائيل أكثر قدرة على المنافسة في السوق الكورية في مجالات مثل المعدات الإلكترونية، والآلات، والأسمدة، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات البلاستيكية، والمعادن، وعصائر الفاكهة، والنبيذ وغيرها من البضائع

بلغ حجم التجارة بين إسرائيل وكوريا الجنوبية 3.5 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 35 في المئة عن العام السابق