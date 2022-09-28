إسرائيل: شاكيد تمهل عائلة منفذ عملية آرمون هناتسيف: "أمامكم أسبوع واحد للرحيل"

طلبت الوزيرة من وزير الأمن الداخلي إعداد قوة شرطية لطرد العائلة بالقوة، بحال لم يفعلوا ذلك طوعًا

أصدرت وزيرة الداخلية في إسرائيل آييليت شاكيد، في خطوة تعتبر سابقة، إخطارات لأبناء عائلة منفذ العملية العدائية في آرمون هناتسيف، أشارت فيها إلى أن مكانتهم القانونية قد سحبت منهم ويتوجب عليهم مغادرة منزلهم في القدس حتى موعد أقصاه السادس من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب النشر في وانيت.

كما أعلمت الوزيرة وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف بإعداد قوات شرطية لطرد عائلة منفذ العملية بالقوة، بحال لم يفعلوا ذلك طوعًا من تلقاء أنفسهم.

وتوجهت شاكيد اليوم بطلب إلى وزير الداخلية، بطلب طرد أقرباء عائلة فادي قنبر منفذ عملية الدهس في "أرمون هنتسيف" في مدينة القدس عام 2017 والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين. وصدم فادي القنبر (28 عاما) في شهر كانون الثاني / يناير لعام 2017 جمعا من الجنود كانوا يقومون برحلة مخصصة للعسكريين في القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم.

وقُتل القنبر برصاص القوات الإسرائيلية بعدما صدم الجنود في متنزه يقع في حي أرمون هنتسيف المطل على البلدة القديمة في القدس.

ويأتي قرار الطرد الذي يشمل أبناء العائلة السبعة المقيمين في جبل المكبر في أعقاب قرار سابق بسحب مكانتهم القانونية بشكل فوري، بعد موافقة محكمة الاستئناف على القرار. وبمجرد سحب حق الإقامة منهم فقد أصبحوا عمليا مقيمين غير شرعيين ويتوجب إبعادهم بموجب قانون "الدخول إلى إسرائيل".

في حين أن هذه الأمور تنطبق على كل مقيم غير شرعي، ترى شاكيد أنه في هذه الحالة توجد أهمية خاصة لإبعادهم بشكل فوري، من أجل تحقيق هدف قرارها وقرار المحكمة- لردع مهاجمين محتملين عن تنفيذ عمليات مماثلة.