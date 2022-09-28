على وقع تأجيل مكتب لابيد استلام مكالمة عباس بالتهنئة برأس السنة العبرية: ستجرى المكالمة كالمعتاد

المحادثة الهاتفية لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى الساعة بالرغم من إجراء مكالمات لنفس الغرض مع رئيس الدولة وغانتس

توجه مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عشية رأس السمنة العبرية وطلب تنسيق مكالمة بين الاثنين لتقديم التهنئة بمناسبة الأعياد، غير أن المحادثة الهاتفية لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى الساعة بالرغم من إجراء مكالمات لنفس الغرض مع رئس الدولة يتسحاك هرتسوغ ووزير الأمن بيني غانتس، وفق النشر في واللا.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد هنأ هرتسوغ بحلول السنة العبرية الجديدة خلال مكالمة هاتفية وتمنى له عيدًا سعيداً. وأكد هرتسوغ خلال الحديث الحاجة بالحفاظ على حسن الجوار بين الشعوب وتطويرها وعلى أهمية التعاون المشترك من أجل التهدئة ووقف العنف والقوى المتطرفة.

وأعرب المسؤولان عن أملهما في أن يتعاظم التعاون المدني والأمني وعودة الهدوء.

وفي وقت سابق، شدد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الحاجة للحفاظ على تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الميدان لوقف التصعيد في الضفة الغربية، وذلك خلال اتصال هاتفي قدم عباس لغانتس عبره التهاني بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن المكالمة بينهما كانت قصيرة نسبيا. وتحدث الجانبان حول الوضع الأمني في الضفة الغربية وتقوية التنسيق الأمني وطالب غانتس أبو مازن العمل على وقف التصعيد.