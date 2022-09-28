العراق: 7 جرحى إثر سقوط صواريخ في المنطقة الخضراء ببغداد تزامنا مع انعقاد البرلمان

جاء الهجوم قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لصد عدة مئات من أنصار الصدر

قالت قوات الأمن العراقية، إن ثلاثة صواريخ أطلقت، اليوم الأربعاء، على المنطقة الخضراء ببغداد مما أدى إلى إصابة سبعة من أفراد القوات الأمنية بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.

جاء الهجوم قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لصد عدة مئات من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذين كانوا يسعون للوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرّات دبلوماسية،بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووضعت القوات الأمنية حواجز اسمنتية عند جسر الجمهورية المحاذي للساحة والمؤدي إلى المنطقة الخضراء لمنع عبور المتظاهرين. واحتشد مئات من المحتجين، عند مدخل جسر الجمهورية وحاول بعضهم التقدّم نحو الحواجز، فيما قامت القوات الأمنية بإطلاق قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، كما شاهد مراسل فرانس برس.

وتزامن القصف مع عقد البرلمان العراقي لجلسته الأولى منذ أحداث العنف التي هزت البلاد في 29 آب/أغسطس واعتصام أنصار التيار الصدري قبل شهرين، صوّت خلالها النواب ضدّ استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه.

وصوت 222 نائباًمن أصل 235 كانوا حاضرين (العدد الاجمالي للنواب 329)، ضدّ استقالة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز، من رئاسة مجلس النواب، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكلياً، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.