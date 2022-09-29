اصطدام سيارة إسرائيلية في الضفة الغربية جراء إطلاق الرصاص عليها

وأفادت تقارير فلسطينية بأن الجنود أغلقوا الشوارع في بلدة دورا المجاورة، للحصول على لقطات تلفزيونية تساعدهم

أطلق مسلحون فلسطينيون النار على سيارة إسرائيلية ليلة الأربعاء عند مفترق أدوراييم جنوب الضفة الغربية، بحسب الجيش الذي أكد أنه لم يصب أي راكب بأذى فيما فر المشتبه بهم بالهرب وانطلقت في أعقابهم دورية جنود.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن الجنود أغلقوا الشوارع في بلدة دورا المجاورة، سعيا للحصول على لقطات تلفزيونية تساعدهم في تحديد مكان المشتبه بهم.

اندلعت أعمال عنف بين قوات الأمن الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين مؤخرًا، حيث قُتل أربعة فلسطينيين في شمال الضفة الغربية يوم الأربعاء خلال عمليات اعتقال ناشطين مسلحين كانوا مسؤولين عن هجوم إطلاق النار في نيسان أبريل في شارع ديزنغوف المزدحم في تل أبيب.

في حين أن تركيز العمليات كان على المناطق الشمالية من جنين ونابلس، فإن مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية تعتبر بؤرة رئيسية أخرى للعنف. في وقت سابق من شهر أيلول/ سبتمبر ، أصيب طالب مدرسة يهودية بنيران فلسطينية بالقرب من المدينة.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الخميس، أعلنت كتائب المجاهدين مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية عند مفرق أدوراييم قرب الخليل، وكتبوا في الرسالة التي نشروها أن إطلاق النار جاء "ردًا على جرائم العدو وحق أهلنا في جنين". وعثر على آثار رصاصتين على الأقل في سيارة المواطن دون وقوع إصابات.