واشنطن تعتبر أن سيادة اليونان على جزيرتين في بحر إيجه ليست "موضع شكّ"

نددت أنقرة الأحد بانتشار آليات مدرّعة في جزيرة ساموس الأقرب إلى تركيا والواقعة على مسافة 1,3 كلم من سواحلها

أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء أن سيادة اليونان على جزيرتين في بحر إيجه ليست "موضع شكّ" بعدما احتجّت أنقرة رسميًا على انتشار عسكري يوناني في الجزيرتين.

واستدعت تركيا الإثنين السفير اليوناني في أنقرة للتنديد بـ"انتهاكات" لوضع الجزيرتين في بحر إيجه وأصدرت "مذكرة احتجاج" للولايات المتحدة، طالبت فيها "باحترام وضع الجزيرتين في شرق بحر إيجه" وحضّت واشنطن على "اتخاذ تدابير لمنع استخدام الأسلحة" الأميركية في المنطقة.

نددت أنقرة الأحد بانتشار آليات مدرّعة في جزيرة ساموس الأقرب إلى تركيا والواقعة على مسافة 1,3 كلم من سواحلها وجزيرة ليسبوس التي تبعد 15 كلم عن السواحل التركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافة الأربعاء إن "سيادة اليونان على هاتين الجزيرتين ليست موضع شكّ، داعيًا "كافة الأطراف إلى تجنّب الخطابات الرنانة وتجنّب القيام بخطوات قد تزيد حدة التوترات" كما أكد على أنه "ينبغي احترام سيادة ووحدة أراضي كافة الدول".

تشهد العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترات تخضع لمد وجزر، غير أن منسوب التوتر ارتفع في الأشهر الأخيرة بين أنقرة وأثينا على خلفية تلك الجزر.

في منتصف أيلول/سبتمبر، اتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان بـ"احتلال" جزر في بحر إيجه كانت قد استعادتها اليونان بعد سقوط الدولة العثمانية لكن لا يمكن للجنود اليونانيين التمركز فيها. وحذر من أن الجيش التركي قد "يصل بين ليلة وضحاها" و"يفعل ما هو ضروري" لفرض احترام هذا الوضع.

في المقابل، أكّد رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده "مستعدة لمواجهة" أي تهديد لسيادتها.