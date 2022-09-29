تقرير: مخاوف أمنية إسرائيلية من اتساع رقعة التصعيد على خلفية عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قد يترتب على نتائجه في الجانب الفلسطيني انخراط الشباب غير الضالعين سابقا في أي نشاط مسلح في أعمال انتقامية

أشار تقرير أعده موقع واينت الخميس، إلى الإشكاليات الكامنة في مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي على نحو جريء وناجح، في قلب الضفة الغربية وفي وضح النهار، لمكافحة النشاط المسلح في صفوف الفلسطينيين، الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا على أمن إسرائيل والمواطنين الإسرائيليين.

ويأتي التقرير في أعقاب عملية أمس الأربعاء الاستثنائية في جنين والتي تم خلالها القضاء على شقيق منفذ عملية ديزنغوف الدموية، عبد حازم (27 عامًا). يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب مرارا من والد رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف تسليم نفسه للسلطات فيما واصل التهرب والتحريض علما أنه عمل سابقا في الأمن الوقائي الفلسطيني.

وبحسب التقرير فإن المستويات الأمنية في إسرائيل تشعر بالقلق حيال اتساع رقعة التصعيد الهادف إلى تطويق النشاط الفلسطيني المسلح، الذي قد يترتب على نتائجه في الجانب الفلسطيني انخراط الشباب غير الضالعين سابقا في أي نشاط مسلح في أعمال انتقامية لا سيما أمام الجثث المكدسة لشباب فلسطينيين.

يذكر أن عملية إطلاق الرصاص قرب أدوراييم/ بلدة دورا قرب الخليل ليل أمس الأربعاء، قد تبنتها كتائب المجاهدين وضمنت الرسالة توضيحًا بأن العملية تأتي "ردًا على جرائم العدو وحق أهلنا في جنين".

وفي رام الله أقيمت أمس تظاهرة للتضامن مع جنين شارك فيها مئات الفلسطينيين وتم الإعلان عن الإضراب العام. ويضيف التقرير أن جنين التي حاول الجيش الإسرائيلي عزلها عن باقي الضفة الغربة باتت الآن نموذج تقليد في أعين الكثير من الفتية وسط أجواء متوترة يغذيها الصراع حول المسجد الأقصى.

وتجدر الإشارة كذلك إلى تقرير سابق حذر من خلاله مسؤولون أمنيون من محاولات مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية استدراج مقاتلين إسرائيليين لكمائن يتربض فيها المزيد من المسلحين الفلسطينيين وطلب من الجنود في الميدان توخي الحيطة والحذر من سيناريوهات مشابهة.

تراهن إسرائيل في الوقت الحالي على دور السلطة الفلسطينية في احتواء التصعيد وفرض النظام في جنين على غرار المحاولة التي قامت بها في نابلس. ويقول معد التقرير أنه تجدر الإشارة إلى أن الانتفاضة الثانية اندلعت قبل 22 عامًا في التاسع والعشرين من أيلول 2000 بعد يوم واحد على زيارة رئيس الوزراء آنذاك أريئيل شارون لباحة الحرم القدسي ما أثار مشاعر الفلسطينيين وزج بعد ذلك المنطقة في أتون حرب حصدت أرواح 1500 إسرائيلي ونحو 6000 قتيل فلسطيني.