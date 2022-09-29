البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد، الخميس في غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي

فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد، الخميس في غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون (88 عامًا) الذي تنتهي ولايته، التي امتدّت على ستّ سنوات، في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكان عون بدوره قد انتُخب رئيسًا في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين. وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا. لكن لبنان بأطيافه السياسية ما زال عاجزًا عن الارتقاء فوق الانقسامات الفئوية العميقة التي يتمترس خلفها كل فريق.

وقد توافر النصاب في جلسة الخميس مع حضور 104 نواب من أصل 128 على ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. لكن لم يحظ أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة خلال هذه الجلسة.

في الجولة الأولى من التصويت يحتاج المرشح إلى الحصول على غالبية الثلثين أي 86 صوتا، للفوز. وفي حال جرت جولة ثانية فالغالبية المطلوبة عندها هي 65 صوتا.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار. وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير للحد من التدهور وتحسين حياة السكان الذين آلت بهم الأوضاع إلى اقتحام البنوك بالسلاح لاستلام ودائعهم البنكية.