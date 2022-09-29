اسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تعارض حذف قائمتي التجمع والعربية الموحّدة

" لا يوجد سبب لاستبعاد حزب التجمع والموحدة من الترشح للانتخابات"

قدمت المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية، غالي بيهاريف ميارا، اليوم (الخميس) رأيها إلى لجنة الانتخابات المركزية، والذي جاء فيه أنه لا يوجد سبب لاستبعاد حزب التجمع والموحدة من الترشح للانتخابات.

وأشارت المستشارة إلى أن الأدلة المقدّمة في طلب حذف حزبي التجمع والموحدة لا تستوفي المعايير الصارمة التي أقرها حكم المحكمة العليا في الماضي.

على مر السنين، تم تقديم عدة طلبات لاستبعاد حزب التجمع، وبعد أن درست المحكمة العليا برنامج الحزب فيما يتعلق بـ "دولة جميع مواطنيها"، تقرر أن هذا لا يكفي لمنعه من الترشح للانتخابات. بالإضافة إلى ذلك ترى المستشارة ميارا أن طلبات حذف الموحدة يجب رفضها أيضًا، لأنه لا يمكن استنتاجها من الأدلة المقدمة فيها على أن الموحدة تدعم دعمًا ماديًا أو سياسيًا الكفاح المسلح لمنظمات إرهابية.

وتناقش لجنة الانتخابات المركزية اليوم طلبات الاستبعاد المقدمة ضد الحزبين. وأعلن رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، قبيل المناقشة، أن ممثلي قائمته في لجنة الانتخابات سيصوتون لصالح استبعاد حزب التجمع. وفي كتلة احزاب اليمين والأحزاب المتديمة، يبدو أنهم سيقاطعون التصويت.