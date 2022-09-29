لابيد يعقد لقاء عمل مع رئيس الشاباك على خلفية الوضع الأمني في الضفة الغربية

تغيير السياسة في المستوطنات: الجيش الإسرائيلي يوفر حزمة حماية للبؤر الاستيطانية غير القانونية أيضًا

على خلفية التوترات الأمنية في الضفة الغربية والخوف من اعتداءات على الطرقات وفي المستوطنات، أكملت القيادة المركزية في الأيام الأخيرة عملًا واسعًا لهيئة الأركان، هدفه الأساسي هو تغيير السياسة فيما يتعلق بـ تخصيص عناصر أمنية جديدة لجميع المستوطنات في الضفة وغور الأردن، بما في ذلك البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وبحسب ما نشر موقع Ynet أنه من المتوقع تنفيذ التغيير في الأيام المقبلة. ولن يتدخل الجيش الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر بتنظيم المستوطنات أو البؤر الاستيطانية، ولكنه سيعمل على حماية المستوطنات في الضفة الغربية بالوسائل التكنولوجية ونشر الجنود. وسيسمح تغيير السياسة للجيش الإسرائيلي بتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية والتي لم يتم تنظيمها بعد.

وأشارت التقارير اليوم الخميس، إلى الإشكاليات الكامنة في مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي، في قلب الضفة الغربية، لمكافحة النشاط المسلح في صفوف الفلسطينيين، الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا على أمن إسرائيل والمواطنين الإسرائيليين.

خاصة بعد اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية، وذلك أثناء محاصرة قواته لمنزل عائلة منفذ العملية العدائية في شارع ديزنغوف في تل ابيب في أبريل /نيسان المنصرم، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين في حينه.