الحرس الثوري يقوم بتغيير مواقع الأسلحة والصواريخ على الأراضي السورية خوفًا من هجوم إسرائيلي

خوفاً من هجوم إسرائيلي: خطوة الدراماتيكية للحرس الثوري وحزب الله في سوريا

على خلفية التوترات مع حزب الله، أفادت قناة الحدث السعودية، اليوم (الخميس)، بأن الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتنظيم الشيعي، غيّرا مواقع الأسلحة والذخائر والصواريخ من محافظة في ريف حمص الى منطقة تدمر خوفا من هجوم اسرائيلي. كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نقل الذخيرة إلى مواقع "محصنة".

ويأتي التقرير بعد هجمات كبيرة وقعت في سوريا في الأسابيع الأخيرة ونسبت إلى إسرائيل. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات عنيفة في مطاري حلب واللاذقية.

وأفاد مصدر عسكري سوري أن "إسرائيل نفذت غارة جوية بعدة صواريخ من اتجاه البحر الأبيض المتوسط ​​، وأثناء الهجوم أصابت مطار حلب مما أدى إلى إغلاق مسار الهبوط".

في وقت سابق، أبلغت سوريا عن هجوم منسوب لإسرائيل بالقرب من العاصمة دمشق. وأفادت شبكة الميادين اللبنانية أن الهجوم كان على ما يبدو مطار المدينة الدولي الذي "أطلقت عليه عدة صواريخ" وألحق أضرارًا به. وبحسب التقرير، فإن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أحد مدارج المطار ومستودعات الذخيرة المجاورة له".