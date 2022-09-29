مجلس الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يعقد اجتماعه الأول منذ عشر سنوات

يتطلع المجلس إلى "إعادة العلاقات وقضايا التجارة والتغيرات المناخية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه سيعقد الأسبوع الوشيك أول اجتماع لمجلس الشراكة مع إسرائيل منذ 10 سنوات، حيث يتطلع إلى إعادة العلاقات وستركز الاجتماع على قضايا "التجارة والتغيرات المناخية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة".

وقال الاتحاد الأوروبي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيجري محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بلجيكا يوم 3 أكتوبر /تشرين الأول الوشيك"على خلفية التحديات العالمية مثل العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا"

وستنخرط المحادثات أيضًا في "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وحرية الأديان، فضلاً عن مكافحة معاداة السامية".

وقد تم تجميد اجتماعات المجلس لعقد من الزمن منذ أن تخلت عنها إسرائيل بسبب معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ويضغط الاتحاد الأوروبي من أجل "بداية جديدة" مع إسرائيل منذ "الإطاحة برئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتنياهو من منصبه في عام 2021 بعد 12 عامًا في السلطة"

وقال بوريل في وقت سابق إنه يرحب "بحرارة" بدعم يائير لابيد الوسطي لحل الدولتين مع الفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

غالبًا ما تكافح دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لإيجاد نهج مشترك للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يدعم البعض إسرائيل والبعض الآخر هو أقرب إلى الفلسطينيين.