الجيش الإسرائيلي يفكك شبكة تعمل على تمويل حركة حماس في جامعة بيرزيت

"ضبطت بحوزتهم بطاقات اعتماد استخدمت لنقل أموال غير شرعية ممولة من قبل قيادة حماس في الخارج وفي غزة"

في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) تم "تفكيك شبكة لناشطين في حركة حماس مكونة من طلاب من جامعة بيرزيت"

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على تويتر، "تم اعتقال مجموعة من نشطاء حماس يدرسون في الجامعة المذكورة، وضبطت بحوزتهم بطاقات اعتماد استخدمت لنقل أموال غير شرعية ممولة من قبل قيادة حماس في الخارج وفي قطاع غز"

كشفت التحقيقات مع المشتبه بهم أنهم كانوا على اتصال مع أشخاص من حركة حماس رفيعي المستوى يتواجدون في تركيا وقطاع غزة، حيث "قامت بإدارة عمليات تهريب أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية من تركيا عبر قطاع غزة إلى منطقة رام الله"

وكشفت التحقيقات أن هذه الأموال خصصت لتمويل نشطاء في حماس ينتمون الى الكتلة الاسلامية التي تعد بمثابة خلايا طلابية في مؤسسات تعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويعملون لصالح حماس"

وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن "طريقة التهريب التي أحبطت وتتلخص في نقل أموال من قطاع غزة عبر أشخاص دخلوا اسرائيل لأسباب إنسانية أو بهدف البحث عن العمل، وقامت العناصر الإرهابية بسحب الأموال من الصراف الآلي في أنحاء من رام الله واستخدامها لأهداف عدائية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على تويتر إن "الطلاب احتجزوا بحوزتهم بطاقات ائتمان اتهموا باستخدامها لتمويل أنشطة حماس في الضفة الغربية.