الفلسطينيون يدعون لتصعيد في الحرم القدسي يوم الجمعة القادم وللمشاركة في حملة "الفجر العظيم"

حماس سترسل خلال المهرجان رسالة واضحة حول "تصاعد العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى"

في ظل استمرار التوترات الأمنية والنشاط المتزايد لقوات الأمن في الضفة الغربية، دعا رجال دين في القدس الشرقية الجمهور الفلسطيني للحضور غدا الجمعة لصلاة الفجر في المسجد الأقصى والمشاركة في "الفجر العظيم". "الحملة التي تهدف إلى مواجهة" مخططات تهويد الحرم القدسي" بحسب ما أفادت، مساء اليوم (الخميس)، وكالة الأنباء الفلسطينية" شهاب ".

في غضون ذلك أعلن رجال الدين أنه "يجب الوصول إلى الحرم القدسي في ظل التصعيد الذي أحدثه المستوطنين المتطرفين لأن القدس والضفة الغربية هذا الأسبوع شهدت سلسلة من الاجتياحات من قبل المستوطنين عشية رأس السنة العبرية الجديدة". وجاءت حملة "الفجر العظيم" لتنبيه الجمهور الفلسطيني إلى "التغيرات السياسية في إطار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".

كما دعت حركة حماس الحشود داخل قطاع غزة مساء اليوم للمشاركة في مهرجان بعنوان "الأقصى في خطر". ووجه الناطق باسم المنظمة، حازم قاسم، رسالة تهديد في اتجاه إسرائيل، وذكر أن "المهرجان جاء لتأكيد مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع اسرائيل، وأن المعركة معها على هوية الاقصى معركة شاملة في كل ساحات النضال الفلسطيني".

كما أكد قاسم أن حماس سترسل خلال المهرجان رسالة واضحة حول "تصاعد العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى". وأضاف أن "المسجد شهد غزوًا لساحاته من قبل المتطرفين المستوطنين".

وللتذكير، قتلت قوات الجيش الليلة الماضية، في نهاية تبادل لإطلاق النار، إرهابيين اثنين، أحدهما شقيق منفذ الهجوم في شارع دزينغوف في تل أبيب وشاب آخر كان يقيم معه. يُنسب إلى الاثنين تورطهما في هجمات إطلاق نار كبيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك حادثة إطلاق النار على جرار تابع لوزارة الأمن بالقرب من قرية جلمة قبل نحو أسبوع.