الولايات المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في وفاة طفل فلسطيني في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي :"لم يجد التحقيق الأولي أي صلة بين وفاته ونشاط الجنود في المنطقة".

دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى فتح تحقيق في وفاة طفل فلسطيني يبلغ من العمر سبع سنوات في الضفة الغربية، اليوم الخميس،وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إفادة صحفية "نحن نؤيد إجراء تحقيق فوري وشامل."

ووفقا لعم الطفل، توفي ريان سليمان خلال نشاط للجيش الإسرائيلي في بلدة بالضفة الغربية. وكان خائفا و "اصيب بنوبة قلبية" عندما جاء الجنود لاعتقال اخوته في منزل عائلته في بلدة تقوع الفلسطينية بالقرب من بيت لحم"

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في القضية، وإن "المزاعم بشأن وفاة القاصر معروفة، ولم يجد تحقيق أولي أي صلة بين وفاته ونشاط الجنود في المنطقة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعربت عن قلقها إزاء الوضع الأمني ​ بشكل متزايد في الضفة الغربية،وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن "قلقة للغاية" من مقتل أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام، وتابع"ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع والعودة إلى فترة الهدوء. هذا في مصلحة كل الإسرائيليين والفلسطينيين. كما قلنا لبعض الوقت، ندعو الأطراف نفسها لاحتواء العنف ".

وفي الجلسة الشهرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أدانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أفعال كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في المنطقة، وقالت: "نحن منزعجون من الاتجاه العام للعنف المتزايد".