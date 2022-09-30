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الجيش الإسرائيلي والشاباك والقوات الخاصة يعتقلون تسعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية

i24news

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جندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022
JAAFAR ASHTIYEH / AFPجندي من الجيش الإسرائيلي يراقب خلال عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية في 12 أبريل 2022

اضطراب عنيف بمشاركة العشرات من المشتبه بهم الذين رشقوا قوات الجيش بالحجارة وألقوا عبوة ناسفة عليها

واعتقل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود تسعة مطلوبين في مناطق الضفة الغربية، وعملت القوات في مخيم جلزون للاجئين في منطقة بنيامين الإقليمية واعتقلت مطلوباً يشتبه في ضلوعه في عملية هجوم.

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وحدث اضطراب عنيف بمشاركة العشرات من المشتبه بهم الذين رشقوا القوة بالحجارة وألقوا عبوة ناسفة باتجاه القوة كما أسرع اثنان من المشتبه بهم كانا في السيارة نحو القوة التي بدأت بإجراءات اعتقال مشتبه بها شملت إطلاق النار على المشتبه بهم. وتم الكشف عن إصابات.

كما عملت قوات الجيش في الخليل واعتقلوا ستة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في عمليات. وفي الوقت نفسه، عمل جنود الجيش الإسرائيلي في قرية بيت عمر واعتقلوا مطلوبين اثنين يشتبه في ضلوعهم في عمليات هجوم، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش.

ونتيجة لهذه الاعتقالات وفي ظل الصعيد خلال الايام الماضية، دعت حركة حماس في غزة مساء الخميس الفلسطينيين للمشاركة في مهرجان أطلقت عليه "الأقصى في خطر" وذلك احتجاجا على دخول السياح اليهود للحرم القدسي خلال الايام الاخيرة.

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