جنود الجيش الإسرائيلي يحبطون عمليات تهريب مخدرات بقيمة 3.5 مليون شيكل على الحدود المصرية

تم إحباط عملية تهريب غير عادية للمخدرات على الحدود المصرية من قبل مقاتلي لواء "فارن"

أحبط جنود الجيش الإسرائيلي الليلة (الجمعة) عملية تهريب مخدرات كبيرة على الحدود المصرية، تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شيكل، ونجح جنود فرقة "فاران" الإقليمية في إحباط العملية من خلال التعاون الناجح مع مراقبات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. بحسب ما نشر موقع "قناة 12" الإسرائيلي.

وخلال الليل، تعرفت قوات المراقبة على عدد من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في المنطقة. وبعد وقت قصير وصلت القوات الى النقطة ونجحت في احباط التهريب.

وتمكن المقاتلون من ضبط أكثر من 100 كيلوغرام من المخدرات وسيارة وغيرها من المساعدات والأدوات التي يستخدمها المهربون، كما تم تسليم جميع الوسائل والمخدرات المضبوطة للشرطة الاسرائيلية.