وزارة الصحة الإسرائيلية تحذّر من تفشي مرض الإيبولا في أوغندا

منظمة الصحة العالمية عن تفشي مرض فيروس الإيبولا في اوغندا من سلالة "سدان

بعد تفشي حمى الإيبولا في أوغندا، أصدرت وزارة الصحة تحذيرًا للمسافرين كتب فيه: "أبلغت وزارة الصحة الأوغندية ومنظمة الصحة العالمية عن تفشي مرض فيروس الإيبولا في البلاد من سلالة "سدان".

حتى الآن تم الإبلاغ عن 50 حالة (مشتبه بها ومؤكدة) بالإضافة إلى 24 حالة وفاة (6 مؤكدة و 18 أخرى مشتبه بها)، بدأ تفشي الفايروس في منطقة موبيندي ولكن تم اكتشاف حالات في المناطق المجاورة.

المرض ينتقل عن طريق الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم المرضى، أو بعد ملامسة إفرازات حيوانات مصابة بالمرض (حية أو ميتة) وتوصي وزارة الصحة بتجنب الوصول على الإطلاق إلى المناطق المعروفة بوجود حالات نشطة فيها. التفشي الحالي."