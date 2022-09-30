التلفزيون الإيراني : مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة في جنوب غرب البلاد

قتل ما لا يقل عن 40 شخصا في المظاهرات، بينهم متظاهرون وأفراد من الشرطة، في مظاهرات شملت 15 مدينة

قال التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الجمعة، إن "عددا من أفراد الشرطة والمارة أصيبوا في تبادل إطلاق النار" على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب غرب إيران.

وقال محمد جواد حاج علي أكبري، الذي أم صلاة الجمعة في طهران "أمننا هو سمتنا المميزة. الشعب الإيراني يطالب بأقسى عقوبة لمثيري الشغب الهمجيين هؤلاء".وأضاف "الشعب يريد توضيح ملابسات مقتل مهسا أميني... حتى لا يستغل الأعداء هذا الحادث".

ودعا إلى "التعامل بحزم مع المحتجين الغاضبين لوفاة شابة إثر احتجاز شرطة الأخلاق لها ويطالبون بإسقاط حكم رجال الدين"

وكانت مهسا أميني التي تنحدر من محافظة كردستان بشمال غرب إيران، توفيت عقب اعتقالها في 16 سبتمبر/أيلول بطهران من قبل "شرطة الأخلاق".

وقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في المظاهرات، بينهم متظاهرون وأفراد من الشرطة، في مظاهرات شملت ما لا يقل عن 15 مدينة بينها قم في جنوب غرب طهران، مسقط رأس المرشد الإيراني علي خامنئي.