حزب التجمع الوطني الديمقراطي يقدم التماسا إلى المحكمة العليا ضد شطبه من خوض الانتخابات الإسرائيلية الـ 25

"ينوي التجمع المضي قدما في المعركة الانتخابيةوأنه لن يرضخ لإملاءات رئيس الحكومة الإسرائيلي أو وزير الأمن"

أعلن حزب التجمع الوطني الديموقراطي في إسرائيل في بيان، اليوم الجمعة، أنه سيقدم التماسًا إلى المحكمة العليا مطالبًا بنقض قرار لجنة الانتخابات المركزية الصادر، أمس الخميس، والقاضي بإلغاء ترشح الحزب للانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك.

وأشار البيان إلى أن الحزب "ينوي المضي قدما في المعركة الانتخابيةوأنه لن يرضخ لإملاءات رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد أو وزير الأمن بيني غانتس".

وفي السياق قال رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، بأن القائمة لن تؤيد بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة، وحمل عباس نتنياهو "المسؤولية عن تفاقم الاجرام والعنف في المجتمع العربي، تصعيد العنف طرأ خلال تولي نتنياهو رئاسة الحكومة"

وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، قال في وقت سابق من، اليوم الجمعة، في مقابلة مع أرييه غولان في برنامج "هذا الصباح" على "شبكة ب"، إن المسؤولين في قيادة الحزب يطالبون بعدم تقديم التماس ضد قرار استبعاد التجمع والترشح للانتخابات وان اجتماعا طارئا سيعقد ظهر اليوم لبحث الموضوع. وقال أبو شحادة إن قرار لجنة الانتخابات "قرار سياسي، هناك محاولة لهندسة قيادة عربية وتقسيمنا إلى متطرفين ومعتدلين".

وقال رئيس التجمع، وهو من بين المهتمين بتقديم التماس لشطب الحزب، "التجمع هو في الواقع الحزب الأكثر اعتدالاً في نظري، أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة والمساواة لجميع المواطنين في البلاد لا يمكن اعتبارهم متطرفين".

واضاف أبو شحادة: من الذي يقدم بديلاً سياسيًا ديمقراطيًا يعتبر متطرفًا ومن ينظر إليه على أنه معتدل؟ أولئك الذين يؤيدون الترحيل والاحتلال والعنف، انه امر سخيف وغير صحي لنا جميعا يهودًا وعرب ".

ومضى أبو شحادة في الادعاء بأن رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، أيد تنحية حزب التجمع من أجل "كسب المزيد من الأصوات في صفوف اليمين ويخبرهم أنه ليس أقل يمينيًا منهم".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، استبعدت، أمس الخميس، حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الترشح لانتخابات الكنيست الـ 25، ومر القرار بأغلبية تسعة أعضاء (معسكر الدولة ،يسرائيل بيتنو، ديرخ ايرتس ويمينا) مقابل معارضة اربعة (ميرتس، القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة)، في حين تغيب كافة أعضاء اليمين عن التصويت اضافة الى ممثلي "يش عتيد" الذين تغيبوا عن التصويت ايضا.