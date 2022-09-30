الخارجية الأردنية تحذر من تصاعد الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية ويدعو للتهدئة الشاملة

تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ، في ظل تزامنها مع تصاعد دعوات اليهود المتدينين لدخول الحرم

حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، هيثم أبو الفول، اليوم الجمعة، من "خطر استمرار الممارسات الإسرائيلية المدانة في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف دوامة العنف المتصاعد للحفاظ على التهدئة الشاملة".

وشدد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) على أن "تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ، في ظل تزامنها مع تصاعد دعوات اليهود المتدينين لدخول الحرم القدسي الشريف"وأكد هيثم أبو الفول على "ضرورة وقف الاقتحامات والممارسات الاستفزازية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

وكانت الولايات المتحدة، قد دعت إسرائيل إلى فتح تحقيق في وفاة طفل فلسطيني يبلغ من العمر سبع سنوات في الضفة الغربية، اليوم الخميس،وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إفادة صحفية "نحن نؤيد إجراء تحقيق فوري وشامل."

ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في القضية، وإن "المزاعم بشأن وفاة القاصر معروفة، ولم يجد تحقيق أولي أي صلة بين وفاته ونشاط الجنود في المنطقة".