مقتل قائد استخبارات حرس الثورة الإيراني في سيستان بلوشستان العقيد سيد علي موسوي برصاصة في الصدر

قتل 19 شخصا بينهم ضابط بالحرس الثوري الإيراني وأصيب 20 آخرون خلال اشتباكات عنيفة، اليوم الجمعة، في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، وفق التلفزيون الرسمي.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني "استشهد قائد استخبارات حرس الثورة الإسلامية في سيستان بلوشستان العقيد سيد

علي موسوي برصاصة في الصدر، اليوم الجمعة"

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، هاجم مسلحون 3 مراكز للشرطة في زاهدان، وقاموا بإضرام النار في بعض الإطارات وعلب القمامة، وتعرض مخبز في منطقة أخرى لهجوم، بحسب وكالة"تسنيم" الإيرانية.

وكان التلفزيون الحكومي الإيراني قد قال في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إن "عددا من أفراد الشرطة والمارة أصيبوا في تبادل إطلاق النار" على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب غرب إيران.

وقال محمد جواد حاج علي أكبري، الذي أم صلاة الجمعة في طهران "أمننا هو سمتنا المميزة. الشعب الإيراني يطالب بأقسى عقوبة لمثيري الشغب الهمجيين هؤلاء".وأضاف "الشعب يريد توضيح ملابسات مقتل مهسا أميني... حتى لا يستغل الأعداء هذا الحادث".

وتشهد إيران احتجاجات بعد وفاة مهسا أميني عقب اعتقالها في 16 سبتمبر/أيلول الجاري بطهران من قبل "شرطة الأخلاق"، وطالت المظاهرات 15 مدينة، وقتل خلالها ما لا يقل عن 40 شخصا.