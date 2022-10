الرئيس اللبناني يستلم الرسالة الخطية من الوسيط الأميركي المتعلقة بالترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

كشفت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، أن الرئيس ميشال عون تلقى عرضا خطيا من الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، بخصوص مقترحات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقبال ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في قصر بعبدا.

وأجرى الرئيس اللبناني اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وذلك من أجل التشاور معهما في عرض الوسيط الاميركي، وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن.