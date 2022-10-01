الرئيس اللبناني يستلم الرسالة الخطية من الوسيط الأميركي المتعلقة بالترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

جاء ذلك خلال استقبال ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في قصر بعبدا

كشفت الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، أن الرئيس ميشال عون تلقى عرضا خطيا من الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، بخصوص مقترحات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقبال ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في قصر بعبدا.

وأجرى الرئيس اللبناني اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وذلك من أجل التشاور معهما في عرض الوسيط الاميركي، وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن.

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ويمكن أن يؤدي الاتفاق - الذي يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه يمكن تحقيقه في غضون أسابيع - إلى نزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، والتي أكدت أن "استخراج إسرائيل للغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه خط أحمر".

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أكدت سابقا في بيان، أنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غاز بحري متنازع عليه مع لبنان، قبل ربطه بشبكة الغاز الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها "منحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة إينيرجيان ومقرها لندن".

وانخرطت إسرائيل ولبنان، اللذان لا يزالان في محادثات متقطعة بوساطة أمريكية منذ عام 2020 لترسيم حدودهما على البحر المتوسط، مما قد يسمح لكلا البلدين بتعزيز التنقيب عن الغاز الطبيعي البحري.