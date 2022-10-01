المغنية الإسرائيلية (ريتا): "الإيرانيون يطلبون من الإسرائيليون مساعدتهم في احتجاجاتهم"

ريتا، "لقد أرسلوا لي آلاف الرسائل على إنستغرام، فيها "كن صوتنا من فضلك ".

أكدت المطربة الإسرائيلية ريتا، أمس الجمعة، أن المتظاهرون الذين يحتجون في إيران على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الآداب، يطلبون من الإسرائيليون دعمهم ومساعدتهم في احتجاجاتهم".

وقالت المغنية التي نشأت في إيران، في لقاء لها مع قناة "كان" الإسرائيلية، إنها "تلقت آلاف الرسائل بعد بث مقطع الفيديو الخاص بها لدعم المتظاهرين الأسبوع الماضي"، مضيفة، "لقد أرسلوا لي آلاف الرسائل على إنستغرام، فيها "كن صوتنا من فضلك ".

وعادت المطربة إلى مقطع الفيديو الخاص بها قائلة إنه "من المهم لشعب إيران أن يعرف أننا ندعمهم متى أرادوا الإطاحة بهذا النظام القمعي الذي لا يهدد العالم فحسب، بل يجعل شعبه بائسًا أيضًا".

وتابعت ريتا، "كامرأة وكإيرانية ، لدي صلة بالشعب الإيراني منذ إصدار ألبوم My Joys. ومنذ ذلك الحين ، يعرفونني ويرسلون لي رسائل. يقابلونني في الخارج ، في أوروبا".

وأردفت ريتا التي غادرت إيران في سن الثامنة مع عائلتها، "لقد هاجرنا قبل تسع سنوات من الثورة، لذلك كنا نعيش في بلد أراد حقًا أن يتغرب"،وقالت وعن ذكريات طفولتها، "الشاه منع ارتداء الشادور - زي نسائي شعبي ترتديه المرأة في إيران- والنقاب لتحديث البلد، والدتي كانت ترتدي ثيابًا صغيرة. كان الإسرائيليون هناك وعملوا مع البيت الملكي وبنوا في البلاد".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أصدرت هذا الأسبوع، مقطع فيديو لدعم الإيرانيات المحتجات على مطلب ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة