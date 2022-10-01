الشاب الذي قتل هو فايز دمدوم (18 عاما) كان يقود دراجة نارية اثناء تبادل اطلاق النار

قتِل شاب فلسطيني حاول إلقاء زجاجة حارقة على أحد حراس الأمن الإسرائيليين خلال مواجهات في بلدة العيزرية الفلسطينية شرقي القدس، وبحسب تقارير فلسطينية، شملت المواجهات رشق حجارة وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل مولوتوف. واصيب فلسطيني اخر بجروح خطيرة.

تمت معالجته على الفور من قبل القوات الإسرائيلية، ومن ثم إخلائه من قبل الهلال الأحمر. من جهة أخرى، أفاد الفلسطينيون بأن القتيل فايز دمدوم (18 عام) كان يركب دراجة نارية في المنطقة، وأصيب برصاصة في رقبته وتوفي بعد ذلك بوقت قصير.

وذكرت قوات حرس الحدود أنه "خلال الاضطرابات العنيفة، قام جنود من حرس الحدود التابعة لشرطة إسرائيل بتحييد تهديد كان يحمل زجاجة حارقة في يده وحاولوا رميها على قواتنا العاملة في العزرية. وتضمنت مخالفة الأمر إلقاء الحجارة وإلقاء العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين.

وخلال العملية تم تحييد مشتبه به كان يحاول إلقاء زجاجة حارقة على قواتنا. تلقى المشتبه به العلاج الطبي الأولي من قبل القوات وتم إخلائه من مكان الحادث من قبل القوات الطبية المحلية. وستحقق إدارة الشرطة في الحادث.