حسن نصرالله: تلقي العرض المكتوب من اسرائيل عن طريق الوسيط الامريكي خطوة مهمة جدا

حسن نصر الله ، على تقدم المفاوضات وقال: "قبول مشروع الحدود البحرية خطوة مهمة للغاية"

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم (السبت)، إن تلقي الاقتراح المكتوب من إسرائيل بشأن الحدود البحرية من قبل الوسيط الأمريكي خطوة مهمة للغاية.

كما قال نصر الله: "دولة لبنان هي التي ستتخذ القرارات بشأن الحدود البحرية". وان ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل سيكون حسب ما تراه البلاد مناسبًا". واضاف "انه اذا حسم موضوع الحدود البحرية فان المنتفع هو الشعب اللبناني .ونأمل أن تنتهي قضية الحدود البحرية بشكل جيد".

هذه رسالة معتدلة من جانب نصر الله الذي هدد في الأسابيع الأخيرة ببدء حرب إذا لم تتحقق حقوق لبنان في إطار الاتفاق. ويشير نصرالله إلى أنه لا مانع لديه من القرارات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية.

أُعلن اليوم أن سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا التقت بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وسلمتهما مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأجرى الرئيس اللبناني اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وذلك من أجل التشاور معهما في عرض الوسيط الاميركي، وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن.