إردوغان: أكثر من نصف مليون لاجىء سوري عادوا الى بلادهم

قضية استضافة اللاجئين السوريين باتت موضوعا ساخنا في تركيا

اكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت أن أكثر من نصف مليون سوري كانوا فروا الى تركيا، عادوا الى بلادهم منذ 2016.

وقال إردوغان امام البرلمان التركي "منذ بدء عملياتنا عبر الحدود في سوريا (العام 2016)، عاد نحو 526 الف (سوري) طوعا الى المناطق الامنية التي أقمناها (في شمال البلاد)".

واعلن الرئيس التركي في الاشهر الأخيرة أنه "يعد" لعودة مليون من اللاجئين السوريين على اساس طوعي من أصل 3,7 ملايين لاجىء مسجلين رسميا في تركيا.

وبدعم من المجتمع الدولي، يأمل بمواصلة تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غرب سوريا، آخر منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة وتنشر فيها أنقرة قواتها.

وقضية استضافة اللاجئين السوريين باتت موضوعا ساخنا في تركيا، قبل ثمانية أشهر ونصف شهر من موعد الانتخابات الرئاسية وفي وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية ونقدية حادة.

وتواظب أحزاب معارضة على مطالبة السلطات بإعادة ملايين السوريين.

واسفر النزاع في سوريا الذي اندلع في آذار/مارس 2011 عن نحو نصف مليون قتيل، فضلا عن ملايين آخرين من النازحين واللاجئين.