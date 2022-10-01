جاء هذا بعد ان قررت منصة Booking لحجوزات الإقامة عبر الإنترنت إضافة تحذيرات للأماكن المعروضة في الضفة الغربية

بعد أسبوعين من قرار شركة السياحة booking بتحديد أماكن الإقامة خارج الخط الأخضر، أعلنت وزارة الخارجية أنه بعد "حوار سري وفعال" مع إدارة الشركة، تم وضع العلامات، والتي وفقًا لـ Booking منشورة في مناطق نزاع أخرى في العالم، التي لن تتضمن تحذيرًا من انها قد تلحق الضرر بالأمن وحقوق الإنسان.

جاء هذا بعد ان قررت منصة Booking لحجوزات الإقامة عبر الإنترنت إضافة تحذيرات يوم الجمعة، السابق إلى الأماكن المعروضة في الضفة الغربية، بعد سنوات من الضغوط من جانب مسؤولين فلسطينيين وجماعات حقوقية للحد من اللسماح للمستوطنين في الضفة الغربية بعرض أماكن للإيجار على منصاتها، دون ذكر أن هذه المناطق "تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي".

وبعد تخفيف التحذير قال وزير السياحة الاسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، أن "هذا إنجاز مهم لدولة إسرائيل. فمنذ اللحظة التي أصبح فيها الأمر معروفًا، وبتوجيه من رئيس الوزراء لابيد ومسؤولين في وزارة الخارجية، منعنا شركة الحجز العالمية من نشر كتاب كاذب" ومعلومات ضد إسرائيل وضد شركات السياحة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية. وأثبتنا أن دولة إسرائيل لديها القدرة على التصرف والفوز في الساحة السياسية، وأنا متأكد من أننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل في مواجهة أي محاولة لإلحاق الأذى بنا ".