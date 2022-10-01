المفاوضات البحرية: تفاؤل بالاتفاق مع لبنان، مجلس الوزراء المصغر سيجتمع للمصادقة عليه

من المتوقع أن يتطرق رئيس الوزراء يائير لابيد غدا إلى القضية بالتفصيل في بداية اجتماع الحكومة

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم (السبت) رسميًا اقتراحها النهائي بشأن اتفاقية المياه الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل إلى ممثلي البلدين، وهو في الواقع حل وسط بشأن الخلاف البحري بين إسرائيل ولبنان، وهو نزاع دام سنوات عديدة.

ومن المتوقع أن يتطرق رئيس الوزراء يائير لابيد غدا إلى القضية بالتفصيل في بداية اجتماع الحكومة. ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر ​يوم الخميس، بعد يوم الغفران، ويوافق على الاتفاقية.

تعيش إسرائيل ولبنان في حالة حرب منذ تأسيس الدولة، ولم يسبق قط أن قسمت المياه الاقتصادية بينهما. لكن منذ حوالي عقد، أدركت كل من إسرائيل ولبنان أن منصات الغاز لديها إمكانات اقتصادية هائلة. وان الطرفين أمام أيام حاسمة في موضوع اتفاق تاريخي يقسم أخيرًا المياه الاقتصادية بين دولتين عدوين، إسرائيل ولبنان، من خلال وسيط أميركي.

علق الأمين العام لحزب الله، نصر الله، مساء اليوم على الاتفاق، وقال إن هذه الأيام حاسمة بين إسرائيل ولبنان، حتى بعد محاولته في السابق بتفجير الاتفاق بالاستفزاز، وقد هدد منصة كريش كثيرًا في الأشهر الأخيرة. ولكن الليلة نسمع نبرة تصالحية من نصر الله، وهي نغمة تدرك أنه قد يتعين عليه "الركوب" والترحيب بالنهاية حتى يتم تصويره على الأقل على أنه شخص يهتم بمصالحهم.