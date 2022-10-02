الضفة الغربية: رئيس السلطة الفلسطينية يدعو الأجهزة الأمنية إلى استعادة النظام

السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، لن تسمح باندلاع مواجهة شاملة مع اسرائيل تقودها الجماعات المسلحة في نابلس

قال مسؤول في رام الله، يوم السبت، إن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، لن تسمح باندلاع مواجهة شاملة مع اسرائيل تقودها الجماعات المسلحة في نابلس وجنين.

وقال لصحيفة جيروزاليم بوست إن بعض المسلحين في المدن الساخنة كانوا يتلقون "أوامر مباشرة من نشطاء حماس والجهاد الإسلامي [في غزة]"، متهمًا الجماعتين المتطرفتين بتقويض السلطة الفلسطينية من خلال "تشجيع الفوضى وانعدام القانون".

وزعم المسؤول كذلك أن بعض أعضاء فصيل فتح السياسي المعارضين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يحرضون أيضًا الجماعات المسلحة على تحدي القيادة الفلسطينية بشكل مباشر.

خلال اجتماعات منفصلة مع مسؤولين أمنيين وسياسيين الأسبوع الماضي، شدد عباس على ضرورة إعادة القانون والنظام إلى التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبحث عباس، الخميس، مع قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، آخر التطورات في ظل استمرار العنف، خاصة في مدينة جنين التي تعتبر "عاصمة الشهداء" على مستوى الضفة الغربية.

وأشار مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تورط ضباط أمن في السلطة الفلسطينية في الاشتباكات الأخيرة مع الجنود الإسرائيليين، قائلاً إن القادة تلقوا تعليمات "ببذل كل جهد لمنع رجالهم من المشاركة في الاشتباكات المسلحة".

وأكد أن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط من إسرائيل و"بعض الأطراف الدولية" للسيطرة على الجماعات المسلحة في نابلس وجنين.