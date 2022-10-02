هجوم بإطلاق النار على سيارة أجرة في الضفة الغربية وإصابة شخص بجروح طفيفة

هجوم بإطلاق النار على حافلة في الضفة الغربية يتسبب بإصابة شخص بجروح طفيفة

أطلق مسلحون فلسطينيون النار، صباح الأحد على سيارة أجرة إسرائيلية عند مدخل مستوطنة إيتامار اليهودية (جنوب شرق نابلس) في الضفة الغربية. وأصيب السائق بجروح طفيفة على إثر اختراق الرصاص زجاج سيارته.

كما أصيبت سيارة أجرة كانت تسير على شارع 555 بين مستوطنتي إيتامار وآلون موريه بالقرب من قرية بيت فوريك التي تتبع محافظة نابلس. وأصيب إسرائيلي، استقل سيارة الأجرة، بجروح طفيفة لدى تواجده في المقعد الخلفي.

وتم إرسال قوات من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث للبحث عن المسلحين.

وشهدت المنطقة تجدد التوتر عشية اقتراب عيد الغفران اليهودي، مساء الثلاثاء.

من جانبه ندد رئيس المجلس الإقليمي شومرون يوسي دغان بالعملية وحمّل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بالقول: "هذه الحكومة تتخلى عن سكان إسرائيل أمام موجة من الإرهاب والتي هي أولاً وقبل كل شيء من تدبير السلطة الفلسطينية. يجب على الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية واستعادة الأسلحة. إذا واصلنا العمل بهذه الطريقة الجراحية، فلن نتمكن من القبض على الإرهابيين بعد ارتكابهم تلك العمليات".