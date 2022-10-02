الشاباك والشرطة: الكشف عن تنظيم إرهابي موال لداعش في مدينة عربية شمال إسرائيل واعتقال 6 من المشتبه بهم

اتفقوا على استهداف مدرسة ثانوية يقصدها طلاب ومعلمون مسلمون في مدينة الناصرة، بدعوى أنها "تسير بمنحى الكفار"

سمحت السلطات الأمنية بالكشف، الأحد، عن قيام الشاباك بعملية مشتركة مع شرطة إسرائيل لواء الشمال، أفضت إلى الكشف عن تنظيم إرهابي موال لداعش في مدينة الناصرة شمالي إسرائيل، فضلا عن اعتقال ستة من سكان الناصرة قبل بضعة أسابيع للتحقيق معهم من قبل الشاباك للاشتباه في نيتهم القيام بأنشطة عدائية باسم تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي داخل أراضي إسرائيل.

وبحسب تقرير الشرطة فإن المعتقلين هم: محمد إيهاب سليمان - 25 سنة وهو معروف لدى الأجهزة الأمنية لانخراطه في السابق بأنشطة متعلقة بداعش، جعفر سليمان - 21 سنة، مؤمن نجم 20 سنة، أحمد بلال سليمان 18 سنة، جهاد بكر، 20 سنة. إضافة إلى اعتقال قاصر آخر يحظر نشر أي تفاصيل عنه.

في التحقيق الذي أجراه الشاباك حول القضية، تبين أن المشتبه بهم أقبلوا على مضامين داعش، من خلال الإنترنت، بحيث انتهى بهم الحال إلى التعرف بعمق، على أفكار التنظيم الإرهابي. وفي مرحلة معينة، نضج في مخيلتهم، قرار تنفيذ هجوم باسم داعش.

كما كشف تحقيق الشاباك معهم أن المشتبه بهم اجتمعوا سراً وخططوا لتنفيذ هجمات بمختلف المخططات، فقد اتفقوا على استهداف مدرسة ثانوية يقصدها طلاب ومعلمون مسلمون في مدينة الناصرة، بدعوى أنها "تسير بمنحى الكفار". ويعني ذلك بحسب الشرطة "أن أولئك لم يتورعوا عن إلحاق الضرر بمؤسسة تعليمية، يتواجد فيها طلاب مراهقون وطاقم من المعلمين.

كما تبين من التحقيق أن المشتبه بهم خططوا لهجمات بمخططات مختلفة وعملوا خلال هذه العملية على تحديد أهداف للهجوم مثل محطة حافلات مزدحمة في مدينة في شمال البلاد، أو مركز شرطة قريب من منطقة سكناهم، أو في الأحراش حيث يتجول المواطنون اليهود بأعداد كبيرة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، اتضح أنهم عملوا على الحصول على الأسلحة وحاولوا تجنيد مزيد من الأشخاص، بغية تعزيز أنشطتهم الأمنية.

ويصف مسؤولون عملية الكشف هذه بالمهمة لأنها تسلط الضوء على عمق تأثير تنظيم داعش في إسرائيل، حيث استلهموا من أفكاره الهجمات التي تم تنفيذها على مواطنين إسرائيليين في بئر السبع، والخضيرة والقدس في آذار/ مارس 2022.

ويشير بيان الشرطة إلى أن "تنظيم داعش يواصل العمل، بلا كلل لنشر أيديولوجيته بين مواطني دولة إسرائيل وسكانها، ويرمي إلى تجنيدهم من خلال نشر الدعاية عبر الإنترنت، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية، بهدف تعزيز النشاط الإرهابي في إسرائيل".

مع انتهاء تحقيقات الشاباك، سيتم تقديم لوائح اتهام اليوم (الأحد) ضد النشطاء الستة، من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة الشمال، بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي، والتحضير لعمل إرهابي، والتآمر للاتجار بالسلاح والعضوية في منظمة إرهابية. كما تم تقديم طلب باحتجازهم إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية.

يضاف هذا التحقيق إلى تحقيقات أخرى أجراها جهاز الأمن العام، في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى إحباط أنشطة لعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في إسرائيل، ممن ينتمون إلى الفكر السلفي الجهادي المتطرف.

واختتمت الشرطة بيانها بالقول "سيواصل جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل العمل وفقًا لسلطتهما وسيتخذان جميع الإجراءات المتاحة لهما من أجل التعامل بحزم مع الظواهر المتعلقة بالإيديولوجيات الإسلامية المتطرفة، ولإحباط أي نوايا للإضرار بأمن إسرائيل بشكل مسبق.