لابيد: مسودة اتفاق الحدود البحرية اللبنانية تحمي مصالح إسرائيل

إسرائيل "لا تعارض تطوير لبنان حقل غاز إضافي" وأن مثل هذا الأمر سيضعف "اعتماد لبنان على إيران"

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بقوله إن الاقتراح سيحمي مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل. وقال لابيد أيضا إن إسرائيل "لا تعارض تطوير لبنان حقل غاز إضافي" وأن مثل هذا الأمر سيضعف "اعتماد لبنان على إيران".

من جانبها، تدرس بيروت المسودة المكونة من 10 صفحات، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها. ووصف حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والذي أطلق في السابق تهديدات ضد إسرائيل وشكك بشأن أي اتفاق لترسيم الحدود، المسودة بأنها "خطوة مهمة للغاية".

وقال لابيد لمجلس وزرائه في جلسته الأسبوعية إن الموافقة الإسرائيلية على المسودة قيد المراجعة القانونية.

في وقت سابق صرح لابيد "وفق ما أصررنا عليه منذ اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن القومي لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية". ولم يتأخر رد رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو حيث عقب على الصفقة مع لبنان في شريط فيديو بالقول إن "لابيد لا يملك تفويض للتنازل عن أراضي إسرائيل السيادية".

وتابع نتنياهو "استسلم يائير لابيد بشكل مخجل لتهديدات نصر الله". وأضاف "انه يمنح حزب الله أرضا سيادية لدولة اسرائيل بخزان غاز ضخم هو ملككم يا مواطني اسرائيل". وأضاف " هو يفعل ذلك دون مناقشة في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) وبدون استفتاء. لابيد غير مفوض بتسليم أراض ذات سيادة لدولة معادية وممتلكات سيادية تخصنا جميعا."

واختتم حديثه بالإشارة إلى الانتخابات العامة الإسرائيلية التي من المتوقع إجراؤها في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) ، قائلاً إن إسرائيل ستعود إلى "قيادة قوية وذات خبرة".

ورد رئيس الوزراء على تويتر، "نتنياهو، على مدى 10 سنوات أخفقت في محاولة تحقيق هذا الاتفاق، على الأقل لا تضر بمصالح إسرائيل الأمنية ولا تقوي حزب الله برسائل غير مسؤولة".