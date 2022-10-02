أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

حقق مرشحو المعارضة، بمن فيهم الإسلاميون، مكاسب كبيرة في الانتخابات، مما زاد الضغط على الحكومة

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، فيما يستمر العمل فيها إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، اليوم الأحد، استقالة الحكومة خلال لقائه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بقصر بيان.

وأجريت انتخابات مبكرة في 29 أيلول/سبتمبر بعد أن حل الشيخ مشعل البرلمان في محاولة لإنهاء أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس التشريعي أعاقت الإصلاحات المالية.

حقق مرشحو المعارضة، بمن فيهم الإسلاميون، مكاسب كبيرة في الانتخابات، مما زاد الضغط على الحكومة، على أمل تخفيف التوترات مع الهيئة التشريعية المنتخبة والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.

وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن معظم من يسمون بـ "النواب الموالين للحكومة" خسروا مناطقهم فيما أضافت الكتلة الشيعية المزيد من المقاعد. كما عززت الحركة الدستورية الإسلامية، الفرع الكويتي لجماعة الإخوان المسلمين، حصتها في مجلس النواب المكون من 50 مقعدًا.

تم تعيين الشيخ أحمد رئيسا للوزراء في تموز/ يوليو بعد أن ضغط نواب المعارضة في البرلمان المنحل من أجل تعيين رئيس وزراء جديد وإقالة رئيس البرلمان الذي انسحب من انتخابات أيلول/ سبتمبر.

وكثيرا ما أدى الجمود بين الحكومة والبرلمان الكويتيين إلى تعديلات وزارية وحل المجلس التشريعي على مدى عقود ، مما أعاق الاستثمار والإصلاحات.