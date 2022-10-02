مقال رأي: أخطاء لابيد ونتنياهو في صفقة الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

يؤكد لبيد أن "الإقتراحات التي تجري مناقشتها حاليًا تحمي بشكل كاف مصالح الدولة اليهودية"

تقترب إسرائيل ولبنان من توقيع على اتفاقية تاريخية بشأن حدودهما البحرية، وذلك بعد شهور من المفاوضات وبوساطة أمريكية، والتي من المرجح أن يتم الانتهاء منها في الأيام القليلة المقبلة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية "الكنيست"، فإن أي بادرة من الحكومة - كبيرة كانت أم صغيرة - تصبح ذخيرة سياسية.

وفي الوقت الذي يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد أنها "اتفاقية تعزز أمن إسرائيل" وأن "الإقتراحات التي تجري مناقشتها حاليًا تحمي بشكل كاف مصالح الدولة اليهودية"، قال من جهته، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، إن لابيد "استسلم للتهديدات من زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله" وأضاف " إنه يمنح حزب الله جزءًا سياديًا من دولة إسرائيل بخزانات ضخمة من الغاز يملكها مواطنون إسرائيليون، ولا يملك لبيد تفويضًا بالتنازل عن سيادة أراض لدولة معادية - هذه سرقة غير مشروعة ".

في غضون شهر من الانتخابات، كانت المعركة السياسية حتمية تقريبًا، الائتلاف يهنئ بعضه البعض ويهاجم المعارضة، ويحدث كل شيء وفقًا لقواعد اللعبة السياسية ... لكن لم يتم الدخول في تفاصيل الاتفاق، ولم يتم نشرها بعد على أي حال، ويرتكب كل من لبيد ونتنياهو أخطاء تؤثر على الديمقراطية الإسرائيلية.

من جانب آخر، فإن نهج لابيد فعال بشكل معقول، تجري المفاوضات بعيدًا عن الأنظار، ورغم اقتراب موعد توقيع الاتفاقية، لا تزال التفاصيل الحقيقية لترسيم الحدود البحرية غير معروفة للجمهور، لماذا هذا شيء جيد؟ لأنه إذا جرت المفاوضات على مرأى ومسمع الجميع، فإن ذلك من شأنه أن يدفع نصر الله إلى زيادة حدة لهجته أكثر مما فعل بالفعل، فحقيقة بقاء تفاصيل الاتفاق سرية دفعته إلى التخلي تدريجياً عن الموقف الذي اتخذه عندما هدد إسرائيل بشأن نتيجة المفاوضات، والدليل الأكثر وضوحا على ذلك هو خطابه التصالحي مساء أمس السبت.

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لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أخطأ أيضا، لأنه بما أن الاتفاقية لا تتعلق بالتنازل عن أرض بل بمورد اقتصادي في منطقة متنازع عليها، فهي لا تتطلب إجراء استفتاء بموجب القانون الإسرائيلي، يتم تقديم اتفاقيات من هذا النوع إلى الكنيست للمصادقة عليها - حتى لو كان القانون لا يتطلب ذلك، لكن لبيد إمتنع عن فعل ذلك، لأن بطبيعة الحال، الكنيست سيحول في هذا الوقت الصفقة إلى معركة سياسية يمكن أن تضر بمصالح إسرائيل الاقتصادية والأمنية. ومع ذلك يجب على لابيد في الوقت ذاته، أن يعرض الصفقة الناشئة على ممثلي الشعب في البرلمان.

فيما يرتكب زعيم المعارضة نتنياهو خطأ قد تكون عواقبه خطيرة للغاية، بحيث أن إعلانه الأحد أنه في حالة تشكيل الحكومة المقبلة فإن حكومته لن تحترم الصفقة الشيء الذي يمثل إشكالية، الاتفاقيات الدولية تبقى ملزمة بغض النظر عمن وقعها، وهكذا اضطر نتنياهو للالتزام بإتفاقيات أوسلو التي وقعها رئيس الوزراء آنذاك إسحاق رابين، ولا يمكن للحكومة أن تقرر في الاتفاقيات السابقة بل ستحترمها ولا يمكن أن ترفضها، ومثل هذا السلوك من شأنه أن يضر بمكانة إسرائيل الدولية.

وفي الأخير، خلاصة كل هذا أنه يجب احترام الاتفاقيات، ولكن يجب تقديم محتواها أيضًا إلى ممثلي الشعب المنتخبين.