الضفة الغربية: اصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

جاء إطلاق النار بعد وقت قصير من مظاهرة قام بها متظاهرين إسرائيليين في الضفة الغربية

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الأحد، بجروح طفيفة جراء عملية إطلاق نار قرب نابلس في الضفة الغربية، وتم نقله إلى مركز طبي وسط إسرائيل، فيما تقوم قوات الجيش بالبحث عن المنفذين في المنطقة.

وجاء إطلاق النار بعد وقت قصير من مظاهرة قام بها مستوطنون تجمعوا لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات أقوى ضد منفذي العمليات العدائية ​​في الضفة الغربية، حيث أطلق مسلحون النار على الجنود فور انتهاء الاحتجاج وغادر المتظاهرون المنطقة، ليرد الجيش بإطلاق النار على المنفذين.

وكان مسلحون فلسطينيون قد أطلق النار، صباح الأحد على سيارة أجرة إسرائيلية عند مدخل مستوطنة إيتامار اليهودية (جنوب شرق نابلس) في الضفة الغربية. وأصيب السائق بجروح طفيفة على إثر اختراق الرصاص زجاج سيارته.