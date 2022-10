إسرائيل : مشاركة حوالي 60 عرضًا في الدورة 43 لمهرجان عكا الدولي للمسرح الآخر

ثمانية عروض ستتنافس على جائزة أفضل مسرحية

تنطلق يوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية 14 منه، الدورة 43 لمهرجان عكا الدولي للمسرح الآخر، بمدينة عكا الساحلية، الواقعة في شمال إسرائيل، بدعم من وزارة الثقافة الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يشارك في هذه المناسبة عشرات الآلاف من المتفرجين من جميع أنحاء البلاد.

وتعرف هذه النسخة الجديدة، مشاركة حوالي 60 عرضًا مسرحيًا والتي تم إختيارهم بعناية وتصنيفها إلى فئات مختلفة: "مسرحيات ضيف"، "مسرحيات أجنبية"، ما يسمى "أفلام قصيرة"، "عروض في الهواء الطلق"، كما سيتم سيتم اكتشاف 20 قطعة أصلية والعديد من الأحداث خلال هذه الأيام الخمسة الموضوعة تحت علامة التنوع الثقافي.

تقدم جميع القطع انعكاسًا للقضايا المتأصلة في الواقع الذي يحيط بنا وتعطي المشاهد مفاتيح لفهم العالم.

"The Last Khan" ،العرض الأول في العالم

وستعرض لأول مرة في العالم، مسرحية "الخان الاخير" التي من انتاج مسرح اليمامة وباخراج مشترك بين ايلان بوبكو وكايد ابو لطيف، المسرحية المستوحاة من الحكاية العربية الكلاسيكية لزرقاء اليمامة، وذلك يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول على الساعة 16:00 مساءً و 19:00 مساءً باللغة العربية وتم ترجمتها إلى العبرية.

وتروي مسرحية يروي "الخان الأخير" قصة ناوي ونادي اللذين يجدان نفسيهما عالقين في الحجر الصحي بعد انتشار جائحة اجتاحت العالم، ولديهم عدد قليل من العلب فقط والكعك، ناوي شاعر ومؤلف ذو إيمان فلسفي عميق، بينما لا يستطيع نادي القراءة أو الكتابة، وسيضطر الرجلان اللذان يعارضهما كل شيء إلى وضع آليات للبقاء.

Ayoub Abou Madiam الخان الأخير ، مهرجان دكا 2022

وفي هذا السياق، المسؤول عن "مسرح اليمامة"، إيلان بوبكو قال في حديث مع I24NEWS، " لم أنم لعدة أيام طوال الليل، أنا جد متحمس مع اقتراب هذا العرض العالمي الرائع، أردنا من خلال هذه المسرحية، أن نظهر أن الحياة ليست دائمًا كما تبدو، لأن الإنسان ليس مجرد لحم ودم".

تم تأسيس مسرح اليمامة، في مايو/آيار 2021 في مدينة رهط بالنقب، ويركز على تعزيز التعايش بين اليهود والعرب من خلال الفن.

عملات دولية

ونجد في جانب العروض الدولية مسرحية "روبوت" لماريك كوتشينسكي، بديكور قابل لإعادة التدوير يتعامل مع استبداد القادة وخضوع الإنسان، حيث يقدم هذا الإنتاج المشترك رؤية فنية مشتركة للعالم الذي نعيش فيه غير متسامح وغالبًا ما يكون غير عادل.

ويقدم عرض "إيروس" للمخرج "إيلي بابا كونستانتينو" و"لويزا أركومانيا"، وهو تعاون بين مسرحين من اليونان وأوكرانيا، تمت دعوة المتفرجين إلى مأدبة حقيقية حيث ترتبط عوالم الشعر والطعام والموت والحرب من خلال الموسيقى.

تم اختيار 8 مسرحيات من قبل المديرة الفنية للمهرجان داليا شيمكو، واللجنة الفنية، وذلك للمشاركة في مسابقة أفضل عرض مسرحي من أصل 326 عرضًا.

المسرحيات المتنافسة هي: مسرحية "I Love You Special" للمخرج Ahinoam Mendelson ؛ مسرحية "The Straw Widow" تأليف نيتا سبيجلمان وأمير تيزيف ؛ مسرحية "ألم" ليوتام جوتل استناداً إلى مذكرات الكاتبة مارغريت دوراس ؛ مسرحية "Blueberry" للمخرج ناتالي زوكرمان كوبل يحكي قصة شخصية لزوجين يخضعان لعلاجات الخصوبة منذ ست سنوات ؛ مسرحية "على التل" لكيرين شيفت، مسرحية موسيقية ساخرة حيث تحاول خمس فتيات صغيرات تحقيق أحلامهن وبناء مستوطنة جديدة في أرض الميعاد ؛ مسرحية "PIT" بواسطة Maayan Even ، استنادًا إلى مسرحية "نظرية فيثاغورس" لناتان ألترمان ، حيث يسعى الروبوت إلى اكتشاف سر الحياة والموت ؛ فيلم "ازدحام المرور" لـ Nadav Ruziewicz، يجعل الجمهور يشارك في ازدحام مروري في عرض مسرحي فريد ، وأخيراً مسرحية "Linhard Pokzy" للمخرج حيث يحتفظ أفراد القبيلة بمشاعرهم مدفونة في انتظار طقوس ليلية تتمحور حول بكاء مشترك جلسة…

وستقام أمسية خاصة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، على شرف الراحل يعقوب أغمون، أحد أعمدة الثقافة في إسرائيل الذي كان له تأثير عميق على صناعة المسرح الإسرائيلي والذي شغل في التسعينيات منصب المدير الفني لمهرجان عكا الدولي للمسرح الآخر.