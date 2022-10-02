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  • لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش يفوز في نهائي "اتحاد لاعبي التنس المحترفين" في تل أبيب

لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش يفوز في نهائي "اتحاد لاعبي التنس المحترفين" في تل أبيب

i24NEWS

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الصربي نوفاك ديوكوفيتش يرفع كأسه بعد فوزه ببطولة تل أبيب ووترجين المفتوحة لعام 2022 في إسرائيل ، 2 أكتوبر ، 2022.
JACK GUEZ / AFPالصربي نوفاك ديوكوفيتش يرفع كأسه بعد فوزه ببطولة تل أبيب ووترجين المفتوحة لعام 2022 في إسرائيل ، 2 أكتوبر ، 2022.

نوفاك جوكوفيتش أصبح أول لاعب يفوز على الملاعب الصلبة (تل أبيب) والطين (روما) والعشب (ويمبلدون) لهذا الموسم

حصد نجم التنس الصربي، نوفاك جوكوفيتش، مساء اليوم الأحد، ثالث ألقابه هذا العام، بعد فوزه في نهائي "اتحاد لاعبي التنس المحترفين" في تل أبيب، وذلك بعد تغلبه على اللاعب الكرواتي مارين شيليتش في الملعب الرئيسي بمجموعتين بنتيجة 6-3 و6-4.

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انتصار الأول البالغ من العمر 35 عامًا على المصنف الثاني شيليتش، يعني أن نوفاك جوكوفيتش أصبح أول لاعب يفوز على الملاعب الصلبة (تل أبيب) والطين (روما) والعشب (ويمبلدون) لهذا الموسم، وفقًا إلى بطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

ولم يخسر نوفاك جوكوفيتش، أي مجموعة في البطولة التي أقيمت في تل أبيب، التي عادت إلى المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط ​​بعد غياب دام 26 عاما. 

وكان لاعب التنس الأسطوري نوفاك دجوكوفيتش، قد وصل في 26 سبتمبر/أيلول إلى اسرائيل للمشاركة في بطولة "اتحاد لاعبي التنس المحترفين" في تل أبيب وسط إسرائيل،  وكتب هناك في سجل الضيوف :"مرحبا إسرائيل. أنا سعيد ومتحمس لوجودي مجددا في إسرائيل وأتطلع إلى تجربة رائعة". 

 ويعتبر اللاعب الصربي من أعظم لاعبي لعبة كرة المضرب في التاريخ.

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