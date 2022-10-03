الضفة الغربية: إحباط محاولة دهس بالسيارة وتحييد المنفذين

الجيش الإسرائيلي:"خلال النشاط تمت محاولة هجوم دهس على القوات التي ردت بإطلاق النار وتحييد المشتبه بهما"

أحبطت قوات الأمن الاسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، فى الضفة الغربية محاولة هجوم دهس بالسيارة اسفر عن تحييد المنفذين المحتملين(باسل بصبوص وخالد عنبر) وأصيب ثالث في الحادث الذي وقع في مخيم جلزون للاجئين قرب رام الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "أيا من المنفذين المتورطين في محاولة الدهس ليس على صلة بالمشتبه به الذي سعى الجيش إلى اعتقاله"

وبحسب التقارير، رصدت قوات الجيش مركبة تتحركة بسرعة باتجاهها من أجل دهسهم، وردت القوات بسرعة وتحييد راكبي السيارة الفلسطينيان ولم تقع اصابات في صفوف القوات الامنية،

وفي السياق قال الجيش الإسرائيلي، "اعتقل الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام 16 مطلوبا في الضفة الغربية، كما ألقوات القبض على مطلوبين اثنين للاشتباه في ضلوعهما فيعمليات عدائية"

واعتقلت قوات الجيش الاسرائيلية اربعة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في عملياتعدائية في راس كركر وقلقيلية والصفا في منطقة إفرايم، وخمسة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم عمليات عدائية في الضفة الغربية كما تم اعتقال مطلوبين آخر ين"

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "المطلوبين الـ16 الذين تم القبض عليهم تم نقلهم لمزيد من التحقيق من قبل قوات الأمن، وأنه لم تقع إصابات في صفوف قواتنا" بحسب ما أورده موقع N12