إيران : تعليق الدروس الحضورية بعد حوادث عنيفة في أهم جامعة علمية في طهران

"جامعة الشريف للتكنولوجيا أعلنت أن كل الدروس ستتم افتراضيا اعتبارا من الاثنين"

أكدت وكالة مهر للانباء الإيرانية، أنه اعتبارا اليوم الإثنين، تم تعليق الدروس الحضورية في أهم جامعة علمية في إيران، وذلك بعد الاحتجاجات والحوادث العنيفة التي وقعت أمس الأحد بين الطلاب والقوى الأمنية في طهران.

وقالت الوكالة، إن "جامعة الشريف للتكنولوجيا أعلنت أن كل الدروس ستتم افتراضيا اعتبارا من الاثنين، نظرا إلى أحداث سجلت مؤخرا وضرورة حماية الطلاب".

وأفاد موقع إيرنترنشنال نقلا عن قناة "اتحاد مجالس جامعات البلاد"، أمس الأحد، أن القوات الأمنية الإيرانية ألقت القبض على ما بين 30 إلى 40 طالبا من جامعة شريف للتكنولوجيا، وذلك بعد شهدت الجامعة تجمعات واحتجاجات طلابية استمرار الاحتجاجات الواسعة في إيران وخارجها على مقتل مهسا أميني.

وبحسب ما قاله المواطنون، والصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الطلاب المحتجون تعرضوا داخل جامعة شريف لهجوم من قبل مسلحين يرتدون الزي المدني، وتم إطلاق الرصاص عليهم. كما تقارير أكدت إعلامية أن "قوات الأمن أطلقوا الرصاص الحي أمام جامعة شريف بطهران، وأن الطلاب كانوا يصرخون: "يا عديمي الشرف"، حسب موقع إيرنترنشنال.

وكان التلفزيون الرسمي قد أعلن عن مقتل 19 شخصا بينهم ضابط بالحرس الثوري الإيراني وأصيب 20 آخرون خلال اشتباكات عنيفة، في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران.

كما أكد التلفزيون الحكومي الإيراني، سابقا أن "عددا من أفراد الشرطة والمارة أصيبوا في تبادل إطلاق النار" على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب غرب إيران.